Ermittlungen laufen weiter Nach Juwelier-Einbruch: Erster Tat­verdächtiger (36) fest­genommen Villach - Samstagfrüh kam es zu einem Einbruch bei einem Schmuckgeschäft in der Nikolaigasse, 5 Minuten berichtete. Die Fahndung nach den Tätern lief auf Hochtouren. Nun konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (92 Wörter) © Villacher Interessensgemeinschaft

In den frühen Morgenstunden war am Samstag ein Großaufgebot an Einsatzkräften bei einer Fahndung in Villach unterwegs. Unbekannte Täter brachen in ein Juweliergeschäft ein und flüchteten.

Tatverdächtiger festgenommen

Die Ermittlungen laufen seitdem auf Hochtouren. “Mittlerweile konnte ein 36 Jahre alter Mann aus Rumänien als Tatverdächtiger festgenommen werden”, teilt die Polizei am Sonntag mit. Ebenso wurde ein Teil des Diebsgutes sichergestellt. Die Erhebungen und Einvernahmen bzw. Fahndungsmaßnahmen sind weiterhin im Gange und derzeit noch nicht abgeschlossen.