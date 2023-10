Gratulation Woerther­see-Swim-Team holt sich Top-Platzierungen bei der Italian Open Water Tour Klagenfurt/Italien - Das Woerthersee-Swim-Team nahm in der Saison 2022 erfolgreich an mehreren internationalen Open Water Wettbewerben in Italien, Slowenien, Polen, Kroatien und Österreich teil! von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (96 Wörter) © Woerthersee-Swim

Neben zahlreichen Podiumsplätzen schließt vor allem der 17-jährige Nachwuchsschwimmer Artur Arent diese Saison erfolgreich ab. Zum Abschluss erreicht er bei starker Konkurrenz, in der ITALIEN OPEN WATER TOUR in Peschiera del Garda noch den zweiten Platz in der Distanz 5 k! Mit großem Eifer bereitet sich das Woerthersee-Swim-Team bereits jetzt schon auf die Saison 2023 vor und blickt einer erfolgreichen Zukunft entgegen. Auch im nächsten Jahr stellt das Event „Woerthersee-Swim“ wieder einen Fixpunkt im Open Water Schwimmkalender weltweit dar und lädt zur Teilnahme am 1. und 2. September im Klagenfurt am Wörthersee ein.