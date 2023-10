Danke! Herbstliche Reinigungs­aktion: Einsatz­kräfte holten Müll aus dem Ossiacher See Ossiacher See - Am heutigen Sonntag, 25. September vormittags fand die von den Österreichischen Bundesforsten gestartete und gemeinsam mit den regionalen Partnern durchgeführte Seenreinigungsaktion am Ossiacher See wie geplant statt. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (131 Wörter) © ÖBf-Archiv/M. Kampitsch

Bei teilweise bewölktem Himmel befreiten rund 15 Taucher*innen der Wasserrettung Kärnten sowie der Freiwilligen Feuerwehr, Hauptfeuerwache Villach, den Grund des Ossiacher Sees und die Uferbereiche bei der Schiffanlegestelle im Gemeindegebiet von Ossiach von allerlei Unrat. Einige hundert Kilogramm Müll wurden dabei aus dem See entfernt und umweltgerecht entsorgt, u.a. Autoreifen, Flaschen, ein Gehstock und Spielzeug der letzten Badesaison. Auch zehn Ölfässer wurden bei der Aktion am Seegrund entdeckt, vier davon wurden sofort geborgen, die restlichen werden in nächster Zeit aus dem See entfernt. Die Bundesforste bedanken sich bei allen Partnern für die gute Zusammenarbeit und die gemeinsame Aktion! Weitere Seenreinigungsaktionen in Kärnten sind im Rahmen des Projekts „Sauberer Wörthersee“ gemeinsam mit den Stadtwerken Klagenfurt für den 7. Oktober am Wörthersee geplant.