Weingarten „Ried Sonnacker" Kärtner Tourismus­schule freut sich über erfolg­reiche Weinlese Villach - Die Kollegklasse 1 AK hatte gleich in der ersten Woche ihrer Ausbildung die Aufgabe, den Wein im Weingarten „Ried Sonnacker" vor der Kärtner Tourismusschule zu lesen.

Die Gruppe, welche aus Studierenden aus Deutschland, Slowenien, Kolumbien und Österreich besteht „begleitete“ im Anschluss das Lesegut zum Winzer Alexander Egger (BIO-Weingut Sternberg), wo sie auch den weiteren Verarbeitungsprozess, (Rebeln und Maischen), beiwohnen durfte. Fachvorstand Josef Trieb betonte, dass das heiße Wetter für den heurigen Jahrgang eine große Herausforderung war und eine rasche Lese gleich zu Schulstart notwendig machte. Die Trauben der Rebsorte Roesler erreichten eine hervorragende Reife und ebensolche Zuckerwerte.

Im Jahr 2020 wurde der Weingarten auf „nachhaltigen Weinbau“ umgestellt. Aufgrund der Philosophie „Gut, sauber, fair“, an der wir seit mehreren Jahren in der KTS arbeiten und uns intensiv in Arbeitsgruppen und Projekte beschäftigen, haben wir auch die Bewirtschaftung unseres hauseigenen Weingartens vor der Schule verändert. Der „naturnahe Weinbau“ wird mit Unterstützung des international erfahrenen Weingartenprofis DI Milan Arti und dem bekannten Kärntner Bio Winzer Alexander Egger/ Weingut Sternberg betrieben.