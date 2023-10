Wir sind Kärnten Italo-Finanz­vermittler und Antonio-Banderas-Double: „Ich bin längst ein Villacher“ Villach - Wie ihn die Liebe in die Draustadt zog, von Unterschieden zwischen Italien und Österreich, wie er plötzlich Faschingsprinz wurde, warum er mitunter für einen Hollywood-Schauspieler gehalten wird und was ihm seine Kinder bedeuten, erzählt der Villacher Ex-Banker Filippo Palermo, 59. von Ralph Wolf Gatternig 5 Minuten Lesezeit (664 Wörter) Reportage Er nennt oft das genaue Datum zu einem Ereignis und sagt Sätze wie „Qualität dauert immer länger“, seine Stärke ist der persönliche Umgang mit Menschen. © Ralph Wolf Gatternig

Von Villachs heimlichem Epizentrum nahe der Draubrücke beim Pranger aus geht es durch einen Rundbogen in den ersten Stock seines Büros. Das dunkle Bild seinem Schreibtisch gegenüber könnte von einem Roman Kafkas inspiriert sein.

Die Liebe zieht ihn nach Villach

„Ich bin geboren in Pinerolo, einer Provinz der norditalienischen Industriestadt Turins in der Region Piemont“, sagt Filippo Palermo, „das sind ziemlich genau 700 km Entfernung von Villach“, erklärt er. Dort lernte er das Handwerk des Buchhalters. In den 80er Jahren verliebte er sich nicht nur in die Landschaft Kärntens: Mit 24 Jahren lernte er seine erste Frau kennen, mit ihr hat er zwei Söhne. „Seit September 1989 wohne ich in Villach“, sagt er und fügt in druckreifem Deutsch hinzu: „und seitdem habe ich mich nicht mehr wegbewegt.“

„Alles ist so gepflegt, in der Straße kein Loch“ – von Italien nach Österreich

„Ich habe davor nicht einmal gewusst, wo Österreich steht“, erinnert sich Palermo. Im Vergleich zu Italien sind ihm hier anfangs Unterschiede in Sauberkeit, Ordnung und generell im Respekt aufgefallen. Leute würden sich hier an Zebrastreifen halten. „Hier wird auch mehr auf Qualität geachtet“, vergleicht er die kulturellen Unterschiede, „Die Italiener sind kontaktfreudiger, die Österreicher prüfen eher“. Ob Italiener schlechter oder besser seien, diskutiert er einmal mit einem Freund. „Filippo, du bist nicht schlecht, die anderen Italiener kenne ich nicht“, sagte dieser und das bringt es für Palermo auf den Punkt. „Die Österreicher sind zurückhaltender“, analysiert er. Er hat das teilweise angenommen, bezeichnet sich aber trotzdem als extrovertiert. Deutsch hat er übrigens hauptsächlich mittels Praxis gelernt. „Von zehn Deutschkursterminen habe ich vielleicht einen wahrgenommen, der Beruf hatte Priorität“, erinnert er sich, „meine Kollegen haben mir sehr geholfen, die Sprache zu lernen.“

Händchen für Menschen und Wertpapiere

Seine Kerntätigkeit für Jahrzehnte war die persönliche Beratung von Kunden auf dem Privatbanken Sektor im Zusammenhang mit Wertpapieren, Anleihen und Fonds. „Im Zweifelsfall hat immer der Kunde recht“, sagt Palermo, „daher wird über jede Beratung genau Protokoll geführt.“ Er könne zwar gut reden, gesteht sich aber jederzeit ein, längst nicht alles wissen zu können. „Dann sage ich nichts, das wäre unseriös“ betont er, wie wichtig es für ihn ist, gute Kollegen zu haben, die dann weiterhelfen können.

Faschingsprinz & Antonio Banderas

Was hat ein Faschingsprinz mit dem Hollywood Schauspieler Antonio Banderas gemeinsam? Ersterer war Filippo Palermo bereits. Was muss man da machen? „Da muss man gar nichts machen“, lacht Palermo. Palermo wurde vom damaligen Faschingskanzler Bartl gebeten, einen Ausflug für die Faschingsgesellschaft zu organisieren. Was einzig Bartl wusste, dass es darum ging, ob er als Faschingsprinz geeignet sei. Ergebnis war ein einstimmiges ‚Ja‘. Und zweiterer, für diesen wurde er einmal von einem Taxi Fahrer in Miami in den USA gehalten. Ein Foto aus der Zeit zeigt ihn tatsächlich ähnlich Banderas: maskulin, fotogen, lange Locken. Palermo wollte das Missverständnis aufklären, doch sein damals 16-jähriger Sohn Antonino forderte ihn augenzwinkernd auf, mitzuspielen. So wurde die lange Fahrt ins Hotel gratis, erinnert er sich schmunzelnd.

Ortstreue, Familie & Kunst

Er lehnte viele berufliche Angebote ab, das hätte für ihn weniger Zeit mit seiner Familie bedeutet. Das Unternehmen, für das er seit Mitte 2019 als Finanzvermittler tätig ist, richtete extra für ihn eine Filiale ein, genau in den Räumlichkeiten, in denen er früher Bankdirektor war. Längst fühlt er sich als waschechter Villacher. Seine Familie und seine drei Söhne bedeuten ihm alles, für ihn auch selbstverständlich, ihnen eine gute Ausbildung zu ermöglichen. Zu Kunst hingegen hat er ein pragmatisches Verhältnis: „Das Bild an der Wand“, sagt Palermo am Ende des Interviews, „dafür hat der Besitzer 9.000 Euro bezahlt, für das Geld würde ich andere Sachen kaufen, aber für ihn war es richtig“ und zeigt auf das kafkaeske Bild, das gegenüber von seinem Schreibtisch hängt.