Prognose mit Folgen Experte sah Ärzte­mangel schon lange kommen Kärnten/Graz - Weil sich im Klinikum Klagenfurt zu wenig Mediziner im Dienst befunden hatten, wurden Patienten laut Medienberichten einfach wieder heimgeschickt. Seit Tagen wird über die Misere in den Kärntner Spitälern berichtet, denn der Personalmangel betrifft nicht nur das Klinikum sondern auch andere Spitäler der KABEG. Den Mangel an Gesundheitspersonal sah einer schon 2008 voraus. von Manfred Wrussnig 2 Minuten Lesezeit (252 Wörter) SYMBOLFOTO © pixabay/DarkoStojanovic

Der Grazer Universitätsprofessor Dieter Mandl, der allem Anschein nach vor 14(!) Jahren als Vorstand der KABEG den Hut nehmen musste, weil er genau dieses Szenario vorhergesehen hatte, das wir heute haben und dem man zeitgerecht entgegensteuern hätte können. Er gab 5 Minuten jetzt eines seiner wenigen Interviews.

Wegen “hausschädigenden Aussagen” fristlos gefeuert?

Die Fakten: Der Mangel an Ärzten und Pflegepersonal zeigt sich mit einem Blick auf die Kabeg-Homepage, wo derzeit 40 Arztstellen ausgeschrieben sind. „Betten und Operationssäle mussten aufgrund von fehlendem Personal öfters sogar gesperrt werden“, kritisierte auch Gerhard Köfer (TK). Seitens der KABEG räume man ein, dass die Personallage angespannt sei. Dazu kündigte Köfer eine Anfrage an Gesundheitsreferentin Beate Prettner zu diesem Thema an. Genau das sah Mandl schon 2008 kommen und prophezeite sogar eine lange Warteliste bei Operation, die der eine oder andere Patient nicht überleben werde. Wegen dieser Prognose soll er damals wegen hausschädigenden Aussagen fristlos gefeuert worden sein, so die Vermutung.

“Heute haben wir die Bescherung”

So wie die Krankenanstalten in Kärnten aber auch generell in Österreich heute dastehen, ist für Dieter Mandl daher keine Überraschung. „Ich sah das alles schon vor 14 Jahren kommen, ich sah mir die Entwicklung an den Unis an, wie viele Studenten da rauskommen, wie wenig wirklich davon in Österreich bleiben und dann sah ich mir Altersstrukturen an und die Pensionierungen, die in den nächsten 10 bis 15 Jahren anstehen. Ich wusste, wenn jetzt (2008) nicht schnell was passiert, dann wird was passieren, heute haben wir die Bescherung“.