SPÖ und FPÖ Kärntner Politik gratuliert zur Tirol-Wahl Kärnten/Tirol - Hochrechnung zur Landtagswahl in Tirol: Die ÖVP bleibt mit 34,5 Prozent zwar die stärkste Partei, erlitt mit fast zehn Prozent aber einen historischen Verlust. FPÖ (18,9%) und SPÖ (18,5%) liefern sich ein Kopf an Kopf Rennen um den 2. Platz. Die Kärntner Politik gratuliert ihren Partei-Kollegen. von Anja Mandler 3 Minuten Lesezeit (383 Wörter) © Fotolia Christian Schwier #56466049

Ein deutliches Plus für die SPÖ-Tirol bringt laut Hochrechnung der ersten Ergebnisse die heutige Tiroler Landtagswahl. „Spitzenkandidat Georg Dornauer und das Team der SPÖ-Tirol haben in einer sympathischen und, anders als andere, ohne plumpe Angriffe auf Mitbewerber geführten Wahlbewegung mit ihren Inhalten und der Arbeit der letzten fünf Jahre wieder deutlich mehr Tirolerinnen und Tiroler überzeugen können“, gratulieren der Kärntner SPÖ-Landesparteivorsitzende Landeshauptmann Peter Kaiser und SPÖ-Landesgeschäftsführer Andreas Sucher.

SPÖ Landeshauptmann Peter Kaiser und SPÖ Kärnten Landesgeschäftsführer Andreas Sucher. © SPÖ Kärnten

Für SPÖ-Landesgeschäftsführer Andreas Sucher zeigen die Zugewinne der SPÖ ebenso wie die krachende Niederlage der ÖVP eines deutlich: „Die Menschen in Tirol wollen ebenso wie in Österreich insgesamt einen politischen Wechsel. Die ÖVP hat durch ihre vielen, vielen Skandale und ihre Machtversessenheit einfach das Vertrauen der Menschen verspielt und sollte sich selbst in ihrem eigenen und im Interesse der Bevölkerung einer reinigenden Selbstläuterung unterziehen. Es ist Zeit, dass die SPÖ in Tirol als kontrollierende und gestaltende Kraft Regierungsverantwortung übernimmt. Und auf Bundesebene sollte die ÖVP den Weg für eine SPÖ-geführte Bundesregierung besser heute als morgen frei machen, zumal nach der Niederlage in Tirol wohl das fröhliche ÖVP-Obmann und Kanzler-Austausch Spielchen munter weiter gehen wird!“

FPÖ-Angerer: “Herzliche Gratulation an Markus Abwerzger und sein Team!”

„Herzliche Gratulation an Landesparteiobmann Markus Abwerzger und die gesamte Tiroler FPÖ zum großartigen Wahlergebnis! Die hohe Zustimmung ist ein Ausdruck der hervorragenden Arbeit von Markus Abwerzger und seinem Team, die in den vergangenen Jahren mit unermüdlichem Einsatz für die Menschen in Tirol gearbeitet haben“, erklärt der Kärntner Landesparteiobmann NAbg. Erwin Angerer.

Kärntens FPÖ-Parteichef Erwin Angerer © FPÖ Kärnten

Die FPÖ Tirol konnte einen deutlichen Zugewinn erreichen, ihren Mandatsstand von fünf auf sieben erhöhen und laut ersten Hochrechnungen den zweiten Platz hinter der ÖVP erobern. „Das Tiroler Ergebnis ist ein Beweis dafür, dass die FPÖ auf die richtigen Themen gesetzt hat, aber auch ein klarer Denkzettel an die schwarz-grüne Bundesregierung. Schwarz-Grün ist nicht nur in Tirol, sondern auch auf Bundesebene gescheitert, denn diese beiden Parteien wurden von den Wählern abgestraft. Ich hoffe, die ÖVP zieht im Bund die Notbremse und beendet die Unglückskoalition, bevor die Wirtschaft und der Wohlstand der Bevölkerung den Bach hinunter geht. Sie soll den Weg für Neuwahlen freimachen“, so Angerer.