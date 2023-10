Verein Brandschutzforum Austria

Sicherheit & Brandschutz für ALLE in der Shopping City Seiersberg

Graz - Am 24. September 2022 wurde vom Verein Brandschutzforum Austria, in der Shopping City Seiersberg der Aktionstag “Brandschutz & Sicherheit für ALLE“ abgehalten. Ziel dieser Veranstaltung war es, die Themen Brandschutz & Sicherheit kostenlos an die Bevölkerung zu übermitteln.

von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (125 Wörter)