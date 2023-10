Was für eine Leistung! Ein Titelgarant über Jahrzehnte: Gold und Silber für Oliver Münzer Villach/Klagenfurt - Dieses Wochenende fanden die internationalen Meisterschaften der Masters in Klagenfurt statt. Über 330 Athleten aus 16 Nationen im Alter von 35 - 94 Jahren nahmen an den immer beliebteren Masters Wettkämpfen teil. Schauplatz war die Leopold Wagner Arena, wo es auf der Bahn im Sprint, Lauf, Wurf, Sprung und Gehen um die Meisterehren ging, Der LC Villach war mit Oliver Münzer dabei. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (180 Wörter) Oliver Münzer bei seinem kürzlichen Sieg über 400m / Oliver Münzer mit 18 Jahren © Montage: ÖLV/Martina Albel

Am ersten Tag lief Oliver Münzer über die 400m zu einem klaren Sieg in seiner Klasse M50. Der ehemalige WM – Teilnehmer lief die Stadionrunde in einer Zeit von 56,18s. Münzer nach dem Lauf zu seiner Leistung: ”Nach meiner Verletzung bin ich echt froh Gold geholt zu haben. Ich habe 4 Wochen Pause machen müssen, also bin ich sehr happy über diesen Sieg.” Als Draufgabe holte der 52 Jährige am zweiten Tag über die 200m die Silbermedaille mit einer Zeit von 25,34s.

Oliver Münzer mit Trainer Gert Weinhandl © ÖLV/Martina Albel

Von klein auf dem Laufsport verbunden!

Schon als Jugendlicher zählte Oliver Münzer zu den besten Athleten Österreichs und holte bereits in jungen Jahren Österreichische Meistertitel. EM und WM Teilnahmen gehören ebenfalls zu seinen Erfolgen, wie auch zweimal österreichischer Staatsmeister über 800m, daneben erlief Münzer auch zahlreiche Kärntner Meistertitel. Münzer hält immer noch die Kärntner Rekorde über 400, 800 und 1000m. Seine Bestzeiten: 47.35 über 400m, 1.46,70 über 800m, 2. 21,46 über 1000m. Auch im Beruf ist er Tag täglich dem Laufsport verbunden, so besitzt der Villacher in der Innenstadt ein Laufsportgeschäft!