Vienna Vikings vs. Hamburg Sea Devils American Football der Extra­klasse gastierte im Wörthersee­stadion Klagenfurt - American Football der Extraklasse gab es heute, Sonntag, im Klagenfurter Wörthersee-Stadion zu bestaunen. Vor einer begeisterten Kulisse mit rund 12.000 Fans trafen im Finale der „European League Of Football“ (ELF) die Vienna Vikings auf das Team der Hamburg Sea Devils. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (207 Wörter) © Bettina Nikolic

Landeshauptmann und Sportreferent Peter Kaiser nahm vor Spielbeginn den traditionellen „Coin Toss“ vor – per Münzwurf wird dabei entschieden, welches Team den Kickoff ausführt. „Das Finalspiel der ELF hier in Klagenfurt austragen zu können, ist eine ganz besondere Auszeichnung für das Sportland Kärnten, das sich heute im internationalen Rampenlicht präsentieren kann. Ich danke allen Organisatorinnen und Organisatoren für ihre engagierte Arbeit und wünsche allen Football-Fans ein tolles Finale“, so Kaiser im Vorfeld des „Championship Game“. Dass sich ein österreichisches Team gerade in Klagenfurt zum ersten Mal die europäische Krone aufsetzen kann, ist für Kaiser ein „absolutes Highlight“ dieses tollen Sporttages in Kärnten.

In einem hochklassigen Finalspiel krönten sich schlussendlich die Vienna Vikings mit einem 27:15 gegen die Hamburg Sea Devils erstmals zu den europäischen Champions.

European League of Football

Die European League of Football (ELF) startete im Juni 2021 mit acht Mannschaften als semiprofessionelle europäische Liga. Für die heurige zweite Saison wurde die ELF auf zwölf Mannschaften aus fünf europäischen Ländern erweitert. Die Regeln der ELF basieren auf denen der National Football League (NFL). In der Premierensaison 2021 gewannen die Frankfurt Galaxy das Finale in Düsseldorf gegen die Hamburg Sea Devils.