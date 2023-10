Verbrennungen im Gesicht Benzin in Lager­feuer geschüttet: 11-Jährige durch Stich­flamme verletzt Graz - Sonntagnachmittag, 25. September 2022, wurde ein 11-jähriges Mädchen durch eine Stichflamme verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (114 Wörter) © 5min.at

Gegen 15.40 Uhr entzündeten vier Kinder (drei Buben und ein Mädchen im Alter von 11 bis 12 Jahren) auf einem Anwesen ein Lagerfeuer. Ein 12-Jähriger besorgte in weiterer Folge aus einem alten Mopedtank etwa ¼-Liter Benzin. “Dieses Benzin schüttete er auf das bereits glosende, nasse Holz in der Feuerstelle”, beschreibt die Polizei. Dadurch entstand eine Stichflamme, wodurch das am Lagerfeuer sitzende Mädchen verletzt wurde. Die 11-Jährige erlitt Verbrennungen ersten und zweiten Graden im Bereich der rechten Körperseite sowie im Gesicht. Sie wurde von der Rettung Gleisdorf in das LKH Graz, Kinderchirurgie, eingeliefert, wo sie stationär aufgenommen wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Erhebungen wird ein Bericht an die Staatsanwaltschaft erstattet.