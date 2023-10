4:2 Gratulation: Rotjacken holen sich Sieg in Ljubljana Klagenfurt - Der EC-KAC konnte am Sonntagabend in der win2day ICE Hockey League seinen zweiten Auswärtssieg innerhalb von nur 46 Stunden feiern: Die Rotjacken setzten sich beim HK Olimpija Ljubljana mit 4:2 durch und stehen damit unverändert auf Tabellenplatz fünf. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (179 Wörter) © EC-KAC/Jannach

Der EC-KAC hatte im Startdrittel mehr vom Spiel, geriet aber nach einer sehenswerten Einzelaktion von Chris Dodero, der von der Halfwall bis an die gegenüberliegenden Hashmarks gehen und dann einsenden konnte, in Rückstand. In der letzten Minute des ersten und der ersten Minute des zweiten Abschnitts drehten die Rotjacken das Spiel: Zunächst traf Nick Petersen nach Haudum-Zuspiel von links, dann schlenzte Paul Postma aus der Distanz und durch den Verkehr vor dem Kasten hindurch in die Maschen. Bei numerischer Unterlegenheit vollendete Kapitän Thomas Koch einen „Zwei-gegen-Eins“- Konter selbst und ließ seine Mannschaft damit früh im Mitteldrittel auf die Siegerstraße einbiegen. Fehlende Zuordnung in der KAC-Hintermannschaft nutzte Ljubljana zwar in der Anfangsphase des finalen Durchgangs zum Anschlusstreffer durch Nik Simšič, knapp acht Minuten vor dem Ende fixierte der just von der Strafbank zurückgekommene Nick Petersen mit seinem zweiten Treffer der Partie den rot-weißen Auswärtssieg. Wie schon am Freitag in Wien überstand der EC-KAC auch in Sloweniens Hauptstadt eine „Drei-gegen-Fünf“-Unterzahl ohne Gegentor.

Einen detaillierten Spielbericht findest du hier.