Sonne kommt zum Vorschein Der Wochen­start bringt leichte Wetter­verbesserung Graz/Steiermark - Gute Nachrichten: Am Montag präsentiert sich das Wetter wieder etwas freundlicher. Obwohl der Morgen regnerisch beginnt, kommt im Laufe des Tages die Sonne zum Vorschein. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (89 Wörter) © Elisa Auer

“Der Vormittag ist noch durch Wolken und abklingende Regenschauer im Norden geprägt. Danach wird es vorübergehend sonnig ehe am Nachmittag die örtliche Schauertätigkeit über den Bergen wieder zunimmt”, sagte die ZAMG voraus. Im Südosten soll die Sonne in Summe am längsten scheinen. Insgesamt wird es etwas milder – die Tageshöchsttemperaturen erreichen 13 bis 19 Grad. “Der Wind weht schwach bis mäßig aus Süd bis Ost”, wissen die Wetterexperten.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.