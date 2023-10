Spitze! Lebens­mittel per App retten: Too Good To Go nun in allen Billa Filialen erhältlich Graz - Seit 2021 setzt die BILLA Familie auf die Zusammenarbeit mit Too Good To Go. Das Unternehmen hat sich zur Aufgabe gemacht, mit seinen 1,3 Mio. registrierten Nutzern übriggebliebenen Lebensmitteln eine zweite Chance zu geben. Mit heutigem Tag wurde die Kooperation auf alle BILLA Filialen österreichweit erweitert. von Redaktion 2 Minuten Lesezeit (261 Wörter) #GOODNews v.l.: Georg Strasser (Country Manager Too Good To Go Österreich), Claudia Chiorean (BILLA PLUS Marktmanagerin Brunn am Gebirge), Stefan Weinlich (BILLA Vertriebsdirektor) und Eva Pokorny (Head of Key Account Too Good To Go Österreich) im Zuge der gemeinsamen Kooperation in einer BILLA Plus Filiale. © BILLA / Harson

An bisher 90 Standorten in Wien und Niederösterreich konnten Kunden über die Too Good To Go App bei BILLA und BILLA PLUS Überraschungskisterl, die mit Lebensmittel gefüllt sind, reservieren, bezahlen und während eines festgelegten Zeitfensters abholen. Nun wird die Kooperation ab heute, 26. September, auf alle rund 1.300 BILLA und BILLA PLUS Standorte in Österreich erweitert.

“Ein weiterer wichtiger Schritt”

„Als Lebensmitteleinzelhändler ist es unsere Pflicht, verantwortungsvoll und vor allem nachhaltig mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen umzugehen. Daher setzen wir seit Jahren eine Reihe gezielter Maßnahmen, um Lebensmittelabfälle in unseren Märkten möglichst zu vermeiden. Der Ausbau der Kooperation mit Too Good To Go ist ein weiterer wichtiger Schritt und ergänzt unser bisheriges Engagement“, erklärt Harald Mießner, BILLA Vorstand Vertrieb.

Ein Kisterl voller Überraschungen

Womit die Kisterl gefüllt sind, ist eine Überraschung. Es besteht zum Großteil aus Obst und Gemüse, aus Backwaren, Produkten aus dem Trockensortiment, Milch- und Molkereiprodukten sowie einzelnen Schmankerln. Auch vegetarische und rein pflanzliche Artikel können enthalten sein. Die Kosten pro Kisterl betragen 4,99 Euro und belaufen sich damit auf ein Drittel des ursprünglichen Warenwerts. “Lebensmittelverschwendung ist eines der größten Probleme unserer Zeit, aber auch eine wichtige Chance in der Klimakrise. Ich freue mich sehr, dass BILLA diese Chance ergreift und nicht nur mit uns bei Too Good To Go Lebensmittel in allen Märkten rettet, sondern auch mit vielen anderen Initiativen dem Ziel von Zero Food Waste im Supermarkt näherkommt”, so Georg Strasser, Country Manager von Too Good To Go Österreich.