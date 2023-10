Abschnittsfunkübung

Brand in einer Lagerhalle: Sechs Feuer­wehren übten für den Ernstfall

Arnoldstein - Die Freiwilligen Feuerwehren Arnoldstein, Siebenbrünn - Riegersdorf, Thörl-Maglern, Pöckau – Lind, Seltschach – Agoritschach sowie die Betriebsfeuerwehr Euro Nova nahmen am Mittwoch, dem 14. September 2022, bei einer Abschnittsfunkübung am Gelände der Firma Treu in Arnoldstein teil. Zwei Szenarien wurden geübt.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (192 Wörter)