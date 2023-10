Beratungsgespräch Schule und Lernen: "Wie kann ich mein Kind unterstützen?" Graz - Möchtest du erfahren, wie du eine positive Lernstimmung erzeugen können? Heute, 26. September, hast du die Möglichkeit dich zu allen Fragen rund um das Thema Schule beraten zu lassen. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (62 Wörter) © Pixabay / svklimkin

Möchtest du erfahren, wie du eine positive Lernstimmung erzeugen können? Wie du Lern- und Hausaufgabensituationen gelingend gestalten? Wie du aus Konfliktspiralen rund um das Thema Schule aussteigst? Wie du die Lesefreude deines Kindes steigern? Oder wie du dein Kind in seiner Aufmerksamkeit unterstützt? Am heutigen 26. September hast du die Möglichkeit all deine Fragen zum Thema Schule zu stellen.