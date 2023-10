ÖAMTC warnt: 1.090 Unfälle passierten bei Dämmerung und Dunkelheit Graz/Steiermark - Mit dem Herbst verlagern sich die täglichen Wege zur Arbeit, Schule und Co. immer mehr in die Dämmerung und Dunkelheit. Damit steigt im Straßenverkehr die Unfallgefahr. Im vergangenen Jahr geschahen steiermarkweit 1.090 Unfälle mit Personenschaden in dunklen Stunden, dabei kamen 20 Menschen ums Leben. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (151 Wörter) © Ralph Wagner

Österreichweit gab es sogar mehr als 7.200 Unfälle mit Personenschaden in dunklen Stunden, dabei kamen 125 Menschen ums Leben. Die meisten “Dunkelheitsunfälle” ereignen sich von Oktober bis Februar, auch der Anteil an Unfällen mit Zufußgehenden ist in dieser Zeit deutlich höher als in den restlichen Monaten des Jahres, weiß ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger: “Besonders in der dunkleren Jahreszeit ist daher Sichtbarmachen und gegenseitige Rücksichtnahme aller Verkehrsbeteiligten wichtig.”

ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger © ÖAMTC/Postl

Gefahr des Übersehenwerdens steigt

Bei Dämmerung und Dunkelheit erfordere die Teilnahme am Straßenverkehr von allen eine hohe Aufmerksamkeitsleistung. “Optische Reize wie Lichter, Signalfarben an Verkehrszeichen, Bodenmarkierungen oder auch andere Verkehrsbeteiligte werden oft schlechter und später wahrgenommen – die Gefahr des Übersehens und Übersehenwerdens steigt. Bei fordernden Sichtverhältnissen sollten alle Personen daher defensiv und vorsichtig fahren, mehr Abstand einhalten und die Geschwindigkeit den Gegebenheiten anpassen. Gleichzeitig ist es wichtig, auf die eigene Sichtbarkeit zu achten”, appelliert die ÖAMTC-Expertin.

ÖAMTC-Tipps bei schlechten Sichtverhältnissen Sichtbarmachen: "Wer zu Fuß, mit Scooter oder Rad unterwegs ist, sollte sich zusätzlich zur vorgeschriebenen Beleuchtung mit Reflektoren ausstatten – damit ist man bis zu 5-mal früher sichtbar. Am wirkungsvollsten sind reflektierende Materialien hüftabwärts auf Beinen oder Schuhen", rät die ÖAMTC-Expertin. Außerdem sollten fahrbahngetrennte Bereiche und beleuchtete Fahrbahnquerungen, bestenfalls mit Ampel bzw. Zebrastreifen, bevorzugt werden. Auch Hunde sollten zur besseren Erkennung mit reflektierenden Leinen oder Halsbändern ausgestattet werden.

"Lampenkontrolle" am Fahrzeug: Ob Auto, Bus, Lkw, Fahrrad oder E-Scooter – die Beleuchtung muss funktionieren. Defekte Leuchten sofort tauschen. Wichtig bei Kfz: Auf die Lichteinstellung achten und das Abblendlicht einschalten – besonders bei Kurzzeitmiet- oder Leihautos kann das Tagfahrlicht vorprogrammiert sein – unbemerkt fährt man dann eventuell ohne Rückbeleuchtung.

Ob Auto, Bus, Lkw, Fahrrad oder E-Scooter – die Beleuchtung muss funktionieren. Defekte Leuchten sofort tauschen. Wichtig bei Kfz: Auf die Lichteinstellung achten und das Abblendlicht einschalten – besonders bei Kurzzeitmiet- oder Leihautos kann das Tagfahrlicht vorprogrammiert sein – unbemerkt fährt man dann eventuell ohne Rückbeleuchtung. Kürzere Etappen: "Vor allem bei längeren Fahrten muss man bei schlechten Sichtverhältnissen Pausen einlegen, denn die Erschöpfung setzt aufgrund höherer Aufmerksamkeitsleistung viel früher ein", erklärt die Verkehrspsychologin.