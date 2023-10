Nach Corona-Helden Aktion gehen übrige Spendengelder an wohltätigen Verein

Michael Göschl, Gründer der Facebook Gruppe „Essen in Graz- Geheimtipps und Empfehlungen!”, hat sich voriges Jahr eine tolle Aktion einfallen lassen: Gemeinsam mit 16 Küchenchefs und vielen Spendern tischten sie für die Helfer in den Intensivstationen über 2.000 Portionen auf. Nun blieb aber noch ein Geld übrig, dies wurde an den wohltätigen Verein Auxilium übergeben.

Eine Wohltätigkeitsorganisation

Bei Auxilium – Wir helfen Menschen handelt es sich um eine Wohltätigkeitsorganisation. Sie helfen derzeit Menschen in der Ukraine. Mit ihren Projekten unterstützen sie vor Ort wo Hilfe gebraucht wird. Auf Facebook verkündet der Verein mithilfe der Spende viele Transporte in die Ukraine zu organisieren. Auxilium leitet alle Spenden 1:1 weiter, es gibt keine Gebühren oder Organisationskosten und alle Mitglieder sind ehrenamtlich tätig.