Villacher Fernschmecker: Eine besondere Entdeckungs­reise kommt auf die Kino­leinwand Villach - Über drei Jahre verbrachten die Villacher Fernschmecker Christina und Rafael in Asien, nun zog es die Kärntner auf ihr nächstes Abenteuer nach Süd- und Mittelamerika. Ihre einzigartigen Erlebnisse werden jetzt auf der großen Kinoleinwand ausgestrahlt. "Ein Filmprojekt von Villachern für Villach", freuen sie sich auf die Premiere am 1. Oktober. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (186 Wörter) #GOODNews Von Asien ging es für Christina und Rafael direkt weiter nach Süd- und Mittelamerika. © Feinschmecker

Der eine oder andere wird sie noch kennen: Die Villacher Fernschmecker. 2018 haben Christina und Rafael beschlossen, auf die Insel Penang in Malaysia zu ziehen. Seitdem schreiben die beiden in ihrem Blog fernschmecker.blog über ihre Abenteuer und bringen nicht nur ihre Erlebnisse, sondern auch asiatische Rezepte, Freunden und Bekannten in der Heimat näher – wir haben berichtet. Nun erfüllte sich das Power-Paar aus der Draustadt den nächsten Traum und brach auf eine Langzeitreise nach Süd- und Mittelamerika auf.

Kurzerhand einen ganzen Film gedreht

“Zwei Monate bereisten wir das wunderschöne und artenreiche Land Costa Rica. Danach zog es uns mit unseren Rucksäcken ein halbes Jahr lang quer durch Mexiko”, berichten Christina und Rafael gegenüber 5 Minuten. Die einzigartigen Aufnahmen, die auf ihrer Entdeckungsreise entstanden, haben die beiden in einen Film gepackt, der nun in Zusammenarbeit mit dem Filmstudio Villach am Samstag, dem 1. Oktober 2022, seine Premiere im Stadtkino feiert.

Darum geht es: Auf nach Mexiko und rein in die bunte Kultur eines Landes, das vor schon langer Zeit fesselnde Orte hatte. Die zwei reisebegeisterten Kärntner Christina und Rafael erkunden für einen Monat die Halbinsel Yucatán, um das Volk und die Kultur der Maya kennenzulernen. Auf dieser außergewöhnlichen Spurensuche, finden die beiden kleine Schätze, große Erfahrungen und ein echtes Abenteuer. Bist du dabei?

Reise-Auszeit in Kärnten

Aktuell macht das Paar übrigens eine kleine Reisepause. “Wir genießen den Sommer in Villach und die Zeit mit Familie und Freunden.”