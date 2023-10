Ab 1. Oktober Neben Diesel und Benzin wird nun Heizöl auch wieder teurer Kärnten - Mit 1. Oktober tritt die neue CO₂-Steuer in Kraft. Neben Diesel und Benzin wird auch das Heizöl dadurch teurer. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (194 Wörter) © Pixabay / moerschy

Am Samstag, 1. Oktober 2022, tritt die CO₂-Bepreisung von 30 Euro pro Tonne CO₂ in Kraft. Dadurch steigen die Spritkosten aber auch Heizöl wird teurer. Zahlte man im September 2021 noch 0,802 Euro pro Liter (ab Abnahme 2000 Liter) für Heizöl, so hat der Preis sich, mit Stand 19. September 2022, mit 1,577 schon fast verdoppelt und ab kommenden Samstag wird es noch teurer – so sollen es 9 Cent pro Liter mehr sein die man bezahlen muss.

Die CO₂-Steuer

Im Rahmen der öko-sozialen Steuerreform wurde die CO₂-Steuer beschlossen. Sie bewirkt, dass jegliche Unternehmen, zusätzlich zur Mineralölsteuer, die Kraftstoff importieren oder auch im Inland produzieren, eine Abgabe für jede Tonne entstandenes CO₂, zahlen müssen. Dadurch steigen auch die Treibstoffpreise und ebenso die Kosten für Heizöl. Als Ausgleich für die steigenden Preise wurde von der Regierung der Klimabonus für die Bevölkerung eingeführt.

Preis pro Tonne steigt jährlich

Bis 2025 wird die Höher der CO₂-Bepreisung jährlich erhöht. Anfangs noch 30 Euro, wird sie letztendlich auf 55 Euro pro Tonne CO₂ ansteigen. So werden auch die Spritkosten und Heizölpreise weiterhin ansteigen. Hier kannst du die aktuellsten Preise ansehen.