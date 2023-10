KPÖ stärkste Kraft Ein Jahr nach der Wahl: Was hat sich getan? Graz - Heute vor einem Jahr, am 26. September 2021, machten die Grazerinnen und Grazer die KPÖ zur stärksten Kraft im Gemeinderat. "Zusammen mit den Grünen und der SPÖ ist gelungen, eine Koalition zu formen, die Graz freundlicher, sozialer, ökologischer und demokratischer macht", heißt es seitens der KPÖ. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (227 Wörter) © 5min.at

Heute vor einem Jahr, am 26. September 2021, machten die Grazerinnen und Grazer die KPÖ zur stärksten Kraft im Gemeinderat. Seit 17. November 2021 ist Elke Kahr (KPÖ) Bürgermeisterin der steirischen Hauptstadt.

“Sorgen und Probleme der Menschen im Mittelpunkt”

Nicht mehr Posten, Lobbys, Inszenierungen, Events und Prestigeprojekte standen im Mittelpunkt, sondern „die Sorgen und Probleme der Menschen“, betont KPÖ-Klubobfrau Christine Braunersreuther. „Trotz des hinterlassenen Budgetlochs, das größer als erwartet war, und der Krise, in der sich Europa nach dem völkerrechtswidrigen Überfall Putins auf die Ukraine befindet, konnte schon einiges, das der Mehrheit der Menschen nutzt, auf den Weg gebracht werden – im Rahmen der begrenzten Möglichkeiten, die Gemeinden haben“, so Braunersreuther. Eine vollständige Auflistung findest du unter: www.kpoe-graz.at/versprochen-gehalten

Antrittsrede am 17. November 2021

In ihrer Antrittsrede am 17. November erklärte Elke Kahr: „Wenn jemand fragt, was jetzt in Graz anders wird, dann ist meine Antwort: Unser Blick auf viele Fragen wird nicht ein Blick von oben sein, sondern auch ein Blick von unten. Wer mächtig ist, braucht keine Hilfe, das brauchen andere, die nicht im Rampenlicht stehen.“ Die Zeiten werden für viele Grazerinnen und Grazer härter. Die Krise trifft längst viele, die sich bislang keine Sorgen gemacht haben. „Wir werden weiterhin mit aller Kraft daran arbeiten, dass Soziales nicht untergeht“, betont Kahr. „Der Blick von unten ist weiterhin nötig.“