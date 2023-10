Gestern Schwarzen­egger: "Kernkraft auslaufen zu lassen war ein Fehler" Steiermark/München - Aktuell lässt der steirische US-Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger aufhorchen. Am Sonntag hat er sich auf der Gründermesse "Bits & Pretzels" in München für Atomkraft ausgesprochen. von Redaktion 2 Minuten Lesezeit (246 Wörter) SYMBOLFOTO © IMAGO / ZUMA Wire

Der ehemalige Gouverneur Kaliforniens und Steirer Arnold Schwarzenegger war am gestrigen Sonntag bei der Gründermesse “Bits & Pretzels” in München. Er sprach sich dort gegen fossile Brennstoffe, aber für Atomkraft aus.

“Großer Fehler wurde gemacht”

Der US-Hollywoodstar meinte laut Medienberichten bezüglich des russischen Angriffkrieges auf der Messe: “Ich denke, dass wir weit zurück in den 70ern und 80ern den großen Fehler gemacht haben, Kernkraft auslaufen zu lassen.” Weiters meinte er: “Ihr habt Euch sehr, sehr verwundbar gemacht, Euch in Bezug auf Energie auf Russland zu verlassen.” Der Atomausstieg wäre gut gemeint gewesen, man habe aber einen Fehler gemacht. Und es stimme, dass bei Kernenergie Unfälle passieren könnten, soll Schwarzenegger gesagt haben. Laut ihm sei aber die Zahl der Toten bei Nuklearunfällen vernachlässigbar im Vergleich zu denen, die durch Klimawandel und Umweltverschmutzung ihr Leben lassen würden. Seit langem setzt sich der bekannte Steirer für Umweltschutz ein.

“Fossile Brennstoffe sind der Feind”

Als Kaliforniens Gouverneur wollte Schwarzenegger ein Paradebeispiel für die USA und den Rest der Welt, in Sachen Umweltschutz, schaffen wollen, sagte er gestern. Er meinte zudem, dass Fossile Brennstoffe der Feind seien. Der gebürtige Steirer empfahl bei der Messe auch, weniger Zeit am Handy oder Tablet zu verbringen. “Als ich in Österreich aufgewachsen bin, gab’s kein Internet”, sagte er am Sonntag, berichten Medien. “Da gab’s kein iPhone, kein iPad, kein Computer, kein gar nichts. Also hatte ich Zeit zu denken.”