Steirischer Qualitätsbetrieb Beste Qualität wurde nun gekrönt: Ringrast gewinnt Auszeichnung Spielberg - Burger, Steak, Schnitzel oder Schweinebraten. Das kulinarische Angebot der Ringrast lässt einem das Wasser im Munde zusammenfließen. Das findet auch der Wirtschaftsbund Steiermark und würdigt die Gaststätte von Geschäftsführer Kurt Moser mit der Auszeichnung "Steirischer Qualitätsbetrieb". von Bettina-Chiara Wagner 2 Minuten Lesezeit (283 Wörter) Werbung Kurt Moser freut sich über seinen gewonnenen Julius Raab Award © Ringrast

Qualität, die man schmeckt

Die Freude ist groß, die Auszeichnung berechtigt. Kürzlich wurde der Besucher-Hotspot an der Spielberger Ortseinfahrt vom steirischen Wirtschaftsbund ausgezeichnet. Nun darf sich die Ringrast von Geschäftsführer Kurt Moser offiziell über den Titel “Steirischer Qualitätsbetrieb” freuen. “Wir können uns vor Freude kaum halten und bedanken uns im Namen des gesamten Teams für diese Auszeichnung”, gibt sich Moser sichtlich überwältigt. Dieser ehrenvolle Titel kommt jedoch nicht von ungefähr.

Von süß bis deftig findet man in der Ringrast alles, was das Schlemmerherz begehrt © 5min.at

Herausragende Qualität

Mit wöchentlich wechselnden Menüs verwöhnt der leidenschaftliche Ochsenzüchter und Gastwirt die Ringrast-Besucher mit den besten Schmankerln aus der Steiermark. Dass der Josl Bauer bei seinen Produkten auf 100 Prozentige Regionalität setzt ist für ihn eine Selbstverständlichkeit. Dank der großartigen Lage unweit des berühmten RedBull-Rings profitiert der Gastronom natürlich auch von Events wie der Formel-1, Moto-GP, AirPower und Co. und hat sich so unter Speed-Fans bereits einen Namen gemacht. Die Ringrast ist längst keine einfache Gaststätte für Durchreisende, sondern ein bestens etabliertes, kultiges Ambiente mit Kulinarik auf höchstem Niveau. Mit dem angrenzdenden Steakhouse Lazarus und der gegenüberliegenden Playworld für Kids, sowie einer Top-ausgestatteten Waschstraße bietet der Standort der Ringrast alles was das Herz begehrt.

Das Fleisch aus der eigenen Zucht - So schmeckt es bei der Ringrast am besten © Ringrast

Deine Weihnachtsfeier in der Ringrast

Eine Empfehlung für Betriebe und Unternehmen, die bereits an der Planung ihrer Weihnachtsfeier sitzen: Die Ringrast oder das Bar & Grill Lazarus sind perfekte Locations für große und kleine Teams und bieten Platz für Parties im 4-, 6-, oder 8-Zylinder-Stil. Für Verpflegung für 2 bis 222 Personen ist selbstverständlich gesorgt. Informiere dich jetzt oder buche gleich eure Weihnachtsfeier unter [email protected]