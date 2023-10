Toll: Tipps für ein gelungenes Outfit in der Übergangszeit Kärnten - Der Jahreszeitenwechsel geht oft unbeständig vonstatten. Das Wetter kann sich in der Übergangszeit in der Regel nicht entscheiden, sodass plötzliche Temperatursprünge oder Wolkenbrüche an der Tagesordnung sind. Es ist also eine hohe Anpassungsfähigkeit gefragt. von Redaktion 4 Minuten Lesezeit (535 Wörter) © Andrea Piacquadio / pexels.com

Für jedes Wetter gerüstet

Egal, ob der Sommer langsam in den Herbst übergeht oder der Frühling nach einem langen Winter erwacht, in beiden Fällen ist ein wandelbares Outfit gefragt. Das lässt sich durch den angesagten Lagenlook sowie durch praktische Accessoires realisieren. Außerdem sollte auf keinen Fall eine geeignete Übergangsjacke fehlen.

So gelingt der Lagenlook

Mehrere Lagen übereinander zu tragen, kann richtig lässig aussehen und ist noch dazu extrem praktisch. Wenn sich eine Wolke vor die Sonne schiebt, wird einfach eine weitere Schicht hinzugefügt. Steigen die Temperaturen hingegen plötzlich, kann Schicht um Schicht entfernt werden. Denn in der Übergangszeit ist Frieren unbedingt zu vermeiden. Das ist nicht nur unangenehm, sondern kann auch zu Infekten führen. Zu warm sollte es aber auch nicht werden. Deswegen ist der Lagenlook ein hervorragender Kompromiss. Geeignete Kleidungsstücke sind:

Lange Hemdbluse

Kurzer Feinstrickpullover mit V-Ausschnitt

Kuschelige Strickjacke mit langer Passform

Stylishe Übergangsjacke

Weite Hose wie zum Beispiel eine Culotte

Feste Boots mit gut profilierter Sohle

Die lange Hemdbluse bildet die unterste Schicht des Looks. Wenn darüber ein etwas kürzerer Pullover getragen wird, schaut sie darunter hervor, sodass der coole Layering-Effekt entsteht. Als Nächstes kann darüber eine offene Strickjacke angezogen werden. Wenn diese ein wenig länger geschnitten ist, wärmt sie auch die Hüften und die Oberschenkel gut mit. Sollte es richtig ungemütlich werden, kann noch die Übergangsjacke darüber gezogen werden.

Funktionale und dekorative Accessoires

In der Übergangszeit sinken vor allem bei Einbruch der Dunkelheit meist rapide die Temperaturen. Kalte Finger und Zug am Hals sind dann vorprogrammiert. Mit den richtigen Accessoires lassen sich auch diese Probleme bekämpfen. Fingerhandschuhe aus leichter Wolle und ein schickes Tuch sind unverzichtbare Begleiter. Die Handschuhe lassen sich einfach in der Tasche verstauen. Wenn das Tuch nicht hineinpasst, kann es an die Handtasche gebunden werden und so für einen gelungenen Blickfang sorgen. Das funktioniert besonders gut mit einem auffälligen Modell, das in einer Signalfarbe gehalten ist oder mit einem bunten Muster begeistern kann.

In der Übergangszeit vom Sommer zum Herbst kann auch die Sonnenbrille ein wichtiges Accessoire sein. Wenn die Sonne tief am Himmel steht, blendet sie bei fehlenden Wolken unangenehm. Dank ihrer mondänen Optik verleihen die Brillen dem Übergangsoutfit das gewisse Etwas.

Die ideale Übergangsjacke

Die Übergangsjacke macht das Outfit komplett und sollte deswegen auch stilistisch passen. Glücklicherweise gibt es eine große Auswahl an verschiedenen Modellen, sodass jeder eine Jacke finden dürfte, die zu ihm passt. Wer es gerne extravagant mag, kann in der Übergangszeit beispielsweise auch zu einem Cape anstatt einer Jacke greifen. Das funktioniert besonders gut in Kombination mit dem Lagenlook, da darunter viel Platz für eine ganze Menge von Schichten ist.

Doch auch der Trenchcoat ist eine geeignete Übergangslösung. Er wirkt einfach herrlich zeitlos und passt zu verschiedenen Looks. Die meisten Modelle sind zumindest leicht wasserabweisend, sodass ein kleiner Nieselregen kein Problem darstellen sollte.

Wer einen sportiven Look bevorzugt, kann zu einer leichten Steppjacke mit Kapuze oder zu einer Bomberjacke greifen. Damit lässt es sich an der frischen Luft gut aushalten. Manche Modelle begeistern zusätzlich mit praktischen Taschen, in denen Smartphone, Haustürschlüssel und Co. einen Platz finden.