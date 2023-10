Mitgliederversammlung

Gerhard Köfer an Team-Kärnten-Spitze bestätigt

Spittal an der Drau - Gerhard Köfer wurde im Rahmen der Mitgliederversammlung des Team Kärnten am Freitagabend in Spittal an der Drau einstimmig als Chef der Bewegung bestätigt und wird das Team damit auch in die bevorstehende Landtagswahl führen.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (178 Wörter) Werbung