"Wir gestalten die Zukunft gemeinsam!" Generation von Morgen am Wort beim EU-Bürgerdialog Bad St. Leonhard - Unter dem Motto „Jugend und Europa: Wir gestalten die Zukunft gemeinsam!“ stand die Ausgabe des EU-Bürgerdialogs im Lavanttal. Innerhalb dieses Rahmens wurden eine Vielzahl von aktuellen Themen diskutiert, von der Rolle Kärntens im Herzen Europas über die Herausforderungen des Klimawandels und der Energiekrise bis hin zum Krieg in der Ukraine. von Alina Gursch 2 Minuten Lesezeit (272 Wörter) Vertreterinnen und Vertreter aller politischer Ebenen – kommunal, regional, national, EU – kamen ins Lavanttal zum EU-Bürgerdialog © Büro LR Fellner

Die Kärntner Landesregierung war durch Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) vertreten, seitens der EU stellte sich der Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Othmar Karas (ÖVP), den Fragen der Jugendlichen und für die Bundesregierung war Staatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) angereist.

Hand in Hand

Landesrat Fellner, der bereits an einem der vorbereitenden Dialoge in St. Andrä teilgenommen hatte, zeigte sich vom großen Engagement und dem breiten Wissen seiner jungen Diskussionspartnerinnen und -partner beeindruckt: „Hier wächst eine Generation heran, die regional und global mitwirken und mitentscheiden möchte und soll und die klar erkannt hat, dass das eine Hand in Hand geht mit dem anderen.“ Ganz deutlich würden die aktuellen internationalen Entwicklungen vor Augen führen, wie wichtig und wertvoll das Friedensprojekt EU ist. „Dass wir aktuell einen von Russland begonnen Krieg auf dem Friedenskontinent Europa erleben, ist zutiefst erschütternd. Die Solidarität der EU mit der Ukraine ist ein wichtiges Zeichen der Stärke dieses Staatenbundes“, so Fellner.

Horizont erweitern

Den Jugendlichen werden in Kärnten beste Bildungs- und Ausbildungschancen geboten. Fellner verwies auch auf die Vielzahl an Möglichkeiten, Europa zu erleben, sei es durch Auslandsstudien, Schüleraustausch, Erasmus, Interreg- und Leaderprojekte. „Rausgehen aus der Komfortzone, Grenzen überschreiten, in andere Länderkulturen eintauchen… all das sind wertvolle Erfahrungen, die den Horizont erweitern und neue Perspektiven eröffnen. Ich freue mich, wenn ihr diese Möglichkeiten nutzt und in die Welt hinauszieht und noch mehr freue ich mich, wenn ihr dann wieder zurückkommt nach Kärnten, um eine positive Zukunft für eure Heimat aktiv mitzugestalten“, richtete Fellner einen abschließenden Appell an die jugendlichen Diskutanten.