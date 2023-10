Gesunde Jause Projekt „Breakfast Club“: Gesundes Früh­stück für Kinder und Jugend­liche Klagenfurt - Mit Beginn des Schuljahres startete das Bildungsreferat der Stadt Klagenfurt gemeinsam mit der Volkshilfe wieder die Frühstücksaktion „Breakfast Club“ in den Mittelschulen St. Peter und St. Ruprecht. Kinder bzw. Jugendliche, die zuhause keine Möglichkeit für ein ausreichendes Frühstück haben, erhalten dies in der Schule. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (222 Wörter) Philipp Liesnig mit Ewald Wiedenbauer, Birgit Lattacher mit Alexander Matzan und den Schülern Anita und Hasan. © StadtKommunikation / Wajand

Bei vielen Eltern beginnt der Arbeitstag viel früher als die Schule, die Kinder verlassen mit den Eltern das Haus und haben nicht die Möglichkeit in Ruhe zu frühstücken. Um dennoch gestärkt in den Tag zu starten, gibt es in der Mittelschule St. Peter und ab Oktober auch in der Mittelschule St. Ruprecht, den „Breakfast Club“. Der so genannte Frühstücks-Club wurde 2018 von der Volkshilfe Kärnten ins Leben gerufen und wird von der Stadt Klagenfurt finanziell unterstützt, künftig sollen weitere Schulen folgen.

Nahrhaftes Frühstück

Die Schule stellt dabei die Räumlichkeiten zur Verfügung und hilft bei der Organisation, die Kosten pro Kind belaufen sich auf 50 Cent pro Frühstück. Ein Mitarbeiter der Volkshilfe Kärnten besorgt die Lebensmittel und ab 6.30 Uhr kann mit dem Frühstück gestartet werden. So bekommen die Kinder in der Schule vor Unterrichtsbeginn ein ausgewogenes und nahrhaftes Frühstück. Sie helfen bei der Zubereitung und können den Schultag gemeinsam mit Freunden beginnen.

Integration und Solidarität

Das Projekt hat einen wichtigen sozialen integrativen Schwerpunkt. „Der Breakfast-Club ist ein wichtiger Beitrag zur Förderung von Integration und Solidarität. Und natürlich sollen die Kinder auch satt und gestärkt in den Unterricht starten können“, erklärt Bildungsreferent Vizebürgermeister Philipp Liesnig (SPÖ).