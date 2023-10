Darum ertönte die Sirene Einsatz: Neben­gebäude in Grafen­stein brannte Grafenstein - Sonntagmorgen rückte die Freiwillige Feuerwehr Grafenstein zu einem Nebengebäudebrand aus. Der Besitzer war zuvor schon zum Einsatzort geeilt und dämmte das Feuer mit drei Feuerlöschern ein. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (95 Wörter) © FF Grafenstein

Am 26. September 2022, gegen 7.20 Uhr, rückte die Freiwillige Feuerwehr zu einem Nebengebäudebrand in Grafenstein aus. Der Brand war, so vermutet die Polizei, durch Gegenstände ausgebrochen, die sich auf einem Ofen befanden.

Keine Verletzten

Der 53-jährige Besitzer des Nebengebäudes versuchte dabei die Flammen mit drei Feuerlöschen selbst zu löschen und konnte den Brand immerhin eindämmen. Die Florianis der FF Grafenstein übernahmen dann, unter Einsatz eines Atemschutztrupps, die Reste. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Zu keiner Zeit befanden sich Personen in Gefahr oder wurden verletzt.