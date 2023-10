Delogierung Nach Spenden­aufruf: Zwangs­räumung am Pferde­gnadenhof verhindert Wildon - Glücklicher Ausgang: Über 100 Tiere waren von einer Zwangsräumung bedroht. Nach einem Spendenaufruf konnten 37.000 Euro an den Pächter zurückgezahlt werden. Die große Reichweite der Spendenaktion ist diversen Medien, darunter auch 5 Minuten, zu verdanken. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (222 Wörter) #GOODNews © KK Artikel zum Thema Gnadenhof droht Zwangs­räumung: "Über 100 Tiere würden ihr Zuhause verlieren"

Zwangsräumung

Der im Jahre 2010 gegründete Gnadenhof befindet sich in Wildron in der Steiermark und finanziert sich von freiwilligen Spenden. Unter anderem gibt es am Hof ein Besucher-Lokal. Speis und Trank werden ebenfalls auf Basis einer freiwilligen Spende bezahlt: “Früher gaben die Gäste laut Wenk rund 30 Euro Spenden pro Person für Besuch, Speis und Trank. “Seit Corona gibt es aber ein neues Phänomen: Manche kommen und geben dann insgesamt 10 Euro oder weniger. Da bleiben wir allein schon auf den Materialkosten sitzen”. Aufgrund von vielen Faktoren, mitunter auch die in den letzten Jahren entstandenen Schulden, stand der Hof kurz vor einer Zwangsräumung. Über 100 Tiere sollten ihr zu Hause verlieren.

Spendenaufruf erfolgreich

Die Gnadenhofgründer baten in einem letzten verzweifelten Aufruf um Spendengelder, damit die Schulden von rund 37.000 beim Pächter zurückzubezahlt werden konnten. Viele Medien, darunter auch 5 Minuten, unterstützen das Spendenprojekt, in dem medial zum Spendenaufruf appeliert wurde. Mit erfreulichem Ergebnis: Die Zwangsräumung konnte erfolgreich verhindert werden, da die Mitbürger den Gnadenhof großzügig mit Spendengeldern unterstützt hatte. In Zukunft wollen die Betreiber das Projekt nachhaltiger gestalten, ganz ohne Unterstützung von Spenden oder Öffentlichkeitsarbeit wird das Herzensprojekt jedoch wieder an seine Grenzen stoßen.