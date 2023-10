Vor kurzem Hagelunwetter über Klagenfurt gerauscht Klagenfurt - Vor kurzem ist ein kurzes aber heftiges Unwetter über die Landeshauptstadt gerauscht. Der Hagel hat viele Straßen teilweise weiß werden lassen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (57 Wörter) © Leser

Gegen 15 Uhr ist am heutigen Montag, den 26. September, ein kurzes aber sehr heftiges Hagelunwetter über die Kärntner Landeshauptstadt gezogen. In vielen Teilen der Stadt wurden die Straßen weiß. Nach wenigen Minuten war das Unwetter aber auch schon wieder vorbei. Was blieb war eine schneeweiße Decke, die kurze Zeit die Straßen der Landeshauptstadt überzog.