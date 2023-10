Finden wir super Über 3,4 Millionen: BILLA spendet Lebensmittel an soziale Organisationen in der Steiermark Steiermark - Nach "To Good to Go" nun weitere Lebensmittelspende: Jeder BILLA und BILLA PLUS Markt in Österreich hat karitative Kooperationspartner, um Lebensmittel kurz vor ihrem Ablaufdatum zu retten In der Steiermark wird auf die Zusammenarbeit mit der Team Österreich Tafel des Roten Kreuzes, VinziMärkten, SOMA Sozialmärkten, der Lebenshilfe, der Caritas, der WBI Leoben und der freiwilligen Initiative von Foodsharing gesetzt. von Nina Fábián 3 Minuten Lesezeit (369 Wörter) .l.n.r.: Peter Gschiel (BILLA Vertriebsdirektor Steiermark), Janina Scheriau (BILLA Marktmanager Stellvertreterin Mariatroster Straße 149, Graz), Bernhard Strobl (Team Österreich Tafel Koordinator des Roten Kreuzes Steiermark) und Laszlo Takacs (BILLA Marktmanager Mariatroster Straße 149, Graz) setzen gemeinsam ein Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung. © BILLA AG / Erwin Scheriau,

Bereits zum dritten Mal in Folge findet am 29. September der von den Vereinten Nationen ins Leben gerufene Internationale Tag gegen Lebensmittelverschwendung statt, um auf einen bewussten Umgang mit unseren Ressourcen sowie Abfallvermeidung aufmerksam zu machen. Allein in Österreich landen schätzungsweise 900.000 Tonnen Lebensmittel, die Menge entspricht 50.000 voll beladenen LKWs*, jährlich im Müll. Am häufigsten, nämlich bis zu 58 Prozent, werden noch genießbare Lebensmittel in Privathaushalten weggeworfen. 19 Prozent der Lebensmittelabfälle fallen beim Außer-Haus-Verzehr wie Gastronomie inkl. Kaffeehäuser, Hotellerie, Krankenhäusern und Betreuungseinrichtungen an. Im Vergleich dazu wird im Supermarkt und Großhandel 9 Prozent an Produkten entsorgt.

Gegen Verschwendung

Um aktiv Maßnahmen gegen die Lebensmittelverschwendung zu setzen, arbeitet jeder BILLA und BILLA PLUS Markt in Österreich mit karitativen Kooperationspartnern zusammen. In der Steiermark sind es die Team Österreich Tafel des Roten Kreuzes, die VinziMärkte, die SOMA Sozialmärkte, die Lebenshilfe, die Caritas, der WBI Leoben und die freiwillige Initiative von Foodsharing. BILLA stellt den sozialen Organisationen qualitativ hochwertige Waren, deren Mindesthaltbarkeitsdatum naht, kostenlos zur Verfügung. Abgeholt werden diese dann direkt beim jeweiligen Markt. Durch diese Kooperationen konnten in der Steiermark 2021 3.419.777 Euro an Lebensmitteln gerettet werden. Allein im vergangenen Jahr konnte BILLA österreichweit Lebensmittel im Wert von mehr als 27 Millionen Euro spenden.

Zusammenarbeit mit Start-ups

Es geht noch mehr: Im Kampf gegen die Verschwendung von wertvollen Lebensmitteln setzt BILLA in der Steiermark auf innovative Start-ups wie BRüSLi und österreichische Produzent:innen wie die Destillerie Farthofer, die sich das Retten von Nahrungsmitteln zur Aufgabe gemacht haben. Ebenso werden an ausgewählten BILLA und BILLA PLUS Standorten Sackerl, gefüllt mit Obst und Gemüse, das kleine Schönheitsfehler aufweist, aber einwandfrei genießbar ist, zum Preis von drei Euro angeboten. Mit mehr als 131.000 verkauften Sackerln wurden bisher rund 420 Tonnen Obst und Gemüse in Österreich gerettet. In der Steiermark haben so mehr als 81 Tonnen Obst und Gemüse eine zweite Chance bekommen. Zudem achtet jedes BILLA Team darauf, Produkte ganzheitlich weiterzuverarbeiten. Die Eigenmarke „Wunderlinge“ bringt Obst und Gemüse in die Regale, das trotz eigenwilligen Aussehens von bester Qualität und knackig-frischem Geschmack ist. Rund 5057 Tonnen Obst und Gemüse konnten in Österreich bisher in diesem Jahr durch die „Wunderlinge“ gerettet werden.