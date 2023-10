Vor knapp einer Woche Bei Kirchtag schwer verletzt: Nun sucht Polizei nach Zeugen Lendorf - Vor knapp einer Woche wurde ein 30-jähriger Kärntner in Lendorf von einem betrunkenen Mann geschlagen und dabei schwer verletzt. Da der Täter - vermutlich mit Klagenfurter Kennzeichen - danach flüchtete, wird nun nach Zeugen des Vorfalls gesucht. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (179 Wörter) © 5min.at

Am 18. September gegen 3.10 Uhr wurde ein 30-jähriger Mann im Zuge einer Kirchtagsveranstaltung schwer verletzt. Er war mit seiner Begleitung gerade am Heimweg, als er ein Auto mit geöffneter Fahrzeugtür und laufender Musik wahrnahm. Der Fahrer lag vermeintlich stark betrunken am Fahrersitz, ein Mitfahrer saß am Rücksitz. Der 30-Jährige und seine Begleitung wollten ihn daraufhin daran hindern, mit dem Auto zu fahren. Nachdem der Fahrer ausgestiegen war, um dort weiterzudiskutieren, schlug er plötzlich zu, woraufhin der 30-Jährige nach hinten fiel und sich schwer verletzte. Der unbekannte Täter und sein Mitfahrer flüchteten danach mit dem Auto.

Weitere Zeugen werden gesucht

Laut Angaben der Zeugen und des Opfers handelte es sich um einen roten Wagen mit vermutlich Klagenfurter Kennzeichen. Der Täter selbst wird als knapp 20 bis 25 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß, schlank und mit kurzen, brünetten Haaren beschrieben. Sein Beifahrer dürfte in etwa im selben Alter gewesen sein. Eventuelle weitere Zeugen des Vorfalls werden nun von der Polizei ersucht sich bei der Polizeiinspektion Möllbrücke unter 059133/2229 zu melden.