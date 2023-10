"Hochmotiviert" Überzeugungs­arbeit: Start der Grazer FPÖ in den Präsidentschaftswahlkampf Graz - Mit ihrem ersten Wahlstand am Hauptplatz startet die FPÖ-Graz in den Wahlkampf für Bundespräsidentschaftskandidat Dr. Walter Rosenkranz. Viele freiheitliche Mitglieder und Funktionäre aus den Grazer Stadtbezirken waren dabei, um die Bürger von ihrem Kandidaten zu überzeugen. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (167 Wörter) Wahlkampfstand der FPÖ Graz © Büro Schönbacher

Die FPÖ-Graz plant im Laufe der nächsten zwei Wochen insgesamt neun Wahlstände an verschiedenen Plätzen in Graz. Auf den heutigen Standort am Hauptplatz von 8 Uhr bis 12 Uhr folgt am Mittwoch der Jakominiplatz von 15 Uhr bis 19 Uhr. Auch außerhalb der Innenstadt wird es mehrere Wahlstände geben. Das Ziel ist es, einer möglichst großen Zahl an Grazern die Gelegenheit zu bieten, sich persönlich bei freiheitlichen Funktionären über die Kandidatur Walter Rosenkranz zu informieren.

“Hochmotiviert”

„Wir sind alle hochmotiviert, unseren Kandidaten bei dieser Präsidentschaftswahl zu unterstützen. Die Entwicklungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass es dringend eine Veränderung in unserem Land braucht. Walter Rosenkranz ist dafür genau der richtige Kandidat. Er hat in seinen politischen Funktionen und ganz besonders als Volksanwalt stets gezeigt, wie sehr ihm die Menschen in unserem Land am Herzen liegen. Wir werden daher alles geben, um ihm in Graz ein starkes Ergebnis zu ermöglichen“, so FPÖ-Graz Obfrau Claudia Schönbacher.