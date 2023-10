Fahrrad-Zählstelle "Zur Arbeit in die Volksschule": Graz begrüßt die einmillionste Radfahrerin Graz - Gemeinsam mit der Radlobby ARGUS Steiermark konnten Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (GRÜNE) und Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang (SPÖ) heute die Millionste Radfahrerin, die an der Zählstelle am Marburger Kai vorbeiradelte, begrüßen. Lena Arnold ist Volksschullehrerin und nimmt diese Fahrradstrecke täglich auf ihrem Weg zur Arbeit. von Nina Fábián 2 Minuten Lesezeit (268 Wörter) © Stadt Graz/Foto Fischer

Mehr Infrastruktur

Vizebürgermeisterin Judith Schwentner betont: „Ich finde es großartig, dass Ende September schon mehr als eine Millionen Radfahrer:innen die Zählstelle am Marburger Kai passiert haben. Diese hohe Zahl an Radler:innen bestärkt mich in meiner Arbeit, dem Radverkehr mehr Raum und mehr Gewicht zu geben. Gemeinsam mit dem Land Steiermark werden wir in den kommenden Jahren die Infrastruktur für den Fuß- und Radverkehr weiter ausbauen. Auch neue Zählstellen werden installiert und verleihen den Radfahrer*innen mehr Sichtbarkeit. Ich gratuliere der Millionsten Radfahrer:in Lena Arnold sehr herzlich!“

Gut investiert

Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang hält seitens des Landes Steiermark fest: „Es freut mich sehr, dass wir an dieser Stelle bereits über eine Million Radfahrer:innen zählen konnten. Diese Zahl zeigt, dass wir mit unseren hohen Investitionen richtig liegen und das verbesserte Angebot von vielen Grazer:innen genutzt wird. Mein Dank gilt allen, die für kurze Strecken im Alltag auf das Fahrrad umsteigen und damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten!“

Wünschenswerte Mobilitätswende

Heidi Schmitt, Obfrau der Radlobby ARGUS Steiermark ergänzt: „”Zählsäulen – wie jene am Marburger Kai – zeigen jede:r Radler:in “du zählst”. Diese Wertschätzung braucht es für den Radverkehr. Wir wünschen uns daher mehr Zählsäulen für Graz, sowie andere Erhebungen (wie z.B. GPS-Radverkehrsdaten von Bike Citizens), denn nur wo Daten vorhanden sind, wird der Radverkehr sichtbar. Und das ist essentiell, um die Mobilitätswende voran zu bringen. Wir gratulieren der einmillionsten Radlerin und wünschen weiterhin gute Fahrt.”