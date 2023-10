"Do & Ga"-Café-Bar Nach 32 Jahren: Beliebtes Veldener Lokal sperrt zu Velden - In Velden hat vor kurzem eine beliebte Bar nach über 30 Jahren zugesperrt. Die "Do & Ga"-Café-Bar wird, wie der Betreiber auf Facebook berichtet, nun geschlossen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (59 Wörter) © Screenshot Google Streetview

Nach insgesamt 32 Jahren wird die “Do & Go Bar” in Velden zusperren. Für den Inhaber Josef Gasperi bedeutet das, in seinem 61. Lebensjahr, den vorzeitigen Ruhestand. Auf der Facebook-Seite der Bar bedankt er sich noch bei allen treuen Gästen und verabschiedet sich mit den Worten “Game Over. Danke für 32 Jahre”.