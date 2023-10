Sensation Heute: Jupiter so nah wie zuletzt vor über 50 Jahren Steiermark - Laut Nasa steht der Jupiter der Erde so nahe wie seit 59 Jahren nicht mehr. Heute, am 26. September, leuchtet er rot vom Nachthimmel. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (101 Wörter) © ZCH/Pexels

Der Jupiter ist der größte Planet in unserem Sonnensystem. Schon seit einigen Wochen wird er immer heller und besser sichtbar. Heute, am 26. September 2022, wird der Jupiter der Erde sehr nahe gegenüber stehen.

Wetter muss mitspielen

Heute wird der Planet deutlich zu sehen sein – wenn uns das Wetter da nicht einen Strich durch die Rechnung machen würde. Laut ZAMG ist es in der Steiermark in der Nacht auf Dienstag nämlich bewölkt. Vielleicht haben wir die nächsten Tage mehr Glück, denn der Jupiter wird auch in den nächsten Tagen noch relativ hell am Nachthimmel leuchten.