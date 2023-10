Ab morgen

Arbeiten an Packer Straße haben halbseitige Sperre zur Folge

Packer Straße - Ab morgen, Dienstag, wird zwischen Klein Venedig und Wabelsdorf in den Gemeinden Poggersdorf und Grafenstein an der B70 gearbeitet. 370.000 Euro werden über die Straßenbauoffensive von Landesrat Martin Gruber in diesen Abschnitt investiert.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (189 Wörter)