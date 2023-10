LK fordert Gleichheitsgrundsatz Kärnten als wolfsfreie Zone: Was Rentiere und die Kärntner Alm­wirtschaft gemeinsam haben Kärnten - Da die EU-Kommission auch wolfsfreie Zonen in Schweden akzeptiere, müsse das auch für Kärnten möglich sein, weist die Landwirtschaftskammer (LK) hin und fordert die Einhaltung des Gleichheitsgrundsatzes. Eine einstimmige Resolution soll nun den EU-Vertretern übergeben werden. von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (278 Wörter) © Pexels / Egor Kamelev

“In Schweden werden weite Teile des Landes mittels Bejagung von Wölfen freigehalten”, weiß LK-Präsident Siegfried Huber. Diese wolfsfreien Zonen werden akzeptiert, da man die traditionelle Rentierhaltung höher einschätzt als den strengen Artenschutz. “Was in Schweden möglich ist, muss auch in Kärnten möglich sein”, fordert Huber daher. Die Alm- und Weidewirtschaft sei dem Wesen nach nämlich mit der traditionellen Rentierhaltung in Schweden vergleichbar, weshalb eine Umsetzung dieser Art auch im Alpenraum möglich sein müsste, ist sich der Präsident sicher.

“Stehen nicht auf der Roten Liste”

Eine diesbezügliche Richtlinie (die FFH-Richtlinie) sieht den strengen Schutz von Wölfen vor. “Obwohl diese nicht einmal auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Tierarten stehen”, schüttelt Huber den Kopf. Nun fordert man eine Änderung im Zuge der Alpenkonvention (Übereinkommen zum Schutz des Alpenraumes). Da Kärnten mit der gesamten Landesfläche von dieser Konvention umfasst ist, würde sich die wolfsfreie Zone über das ganze Bundesland erstrecken.

“Beispiel Schweiz zeigt, dass Herdenschutz auch seine Grenzen hat”

In einer einstimmig verabschiedeten Resolution fordert die LK nun die europäischen Institutionen auf, Kärnten die Möglichkeit einzuräumen, das Land zur wolfsfreien Zone zu erklären. Auch die Absenkung des strengen Schutzstatus des Wolfes wird gefordert. Anfang November soll diese Resolution der EU-Kommission übergeben werden. Der Herdenschutz sei nämlich keine nachhaltige Lösung, wie ein Blick in die Schweiz zeigt: Dort werden seit Jahren Millionen Franken in die Anschaffung von Zäunen, Herdenschutzhunde und Behirtung investiert – und die Wölfe haben einfach gelernt, Zäune zu überspringen oder andere Tiere, die nicht umzäunt sind, zu töten.