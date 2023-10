Neue Initiative Schau vorbei: Beratungscafé für Menschen in allen Lebenslagen Graz - Neu in Graz: Das Beratungscafé hilft Menschen in Notsituationen und bietet umfangreiche Unterstützung. Drei Termine stehen für das Jahr 2022 fest. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (74 Wörter) © SHVETS production/pexels.com

Das Beratungscafé in Graz unterstützt jetzt die Bürger von Graz bei Familien- oder auch Nachbarschaftsthemen und bietet dazu Information, Beratung, Unterstützung an. Menschen in Notlagen können außerdem umfangreiche Information zum Thema Sozialunterstützung oder Pflegegeld bekommen. Senioren erfahren beim Beratungscafé, welche Vorteile sie als Pensionisten in Anspruch nehmen können. Das Beratungsangebot ist sehr umfassend und man kann sich einen klaren Überblick über sämtliche Angebote des Sozialwesens verschaffen.