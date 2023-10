Gegen Lebensmittel­verschwendung Gegen Verschwendung: Billa spendet 2,7 Millionen Euro in Form von Lebens­mitteln Kärnten - Bereits zum dritten Mal in Folge findet am 29. September der von den Vereinten Nationen ins Leben gerufene Internationale Tag gegen Lebensmittelverschwendung statt. Allein in Österreich landen knapp 900.000 Tonnen Lebensmittel jährlich im Müll - häufig wären sie noch genießbar. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (138 Wörter) V. l. n. r.: Jonas Morianz (Mitarbeiter Rotes Kreuz Kärnten), Kurt Aschbacher (BILLA Vertriebsdirektor Kärnten) und Katrin Gallob (BILLA Marktmanagerin) bei der Übergabe der Lebensmittelspenden. © BILLA AG / Assam

19 Prozent der Lebensmittelabfälle fallen in der Gastronomie an. Im Vergleich dazu wird im Supermarkt neun Prozent an Produkten entsorgt. Um aktiv Maßnahmen gegen die Lebensmittelverschwendung zu setzen, arbeitet jeder BILLA und BILLA PLUS Markt in Österreich mit karitativen Kooperationspartnern zusammen. Dabei stellt man diesen Organisationen qualitativ hochwertige Waren kostenlos zur Verfügung. Abgeholt werden diese dann direkt beim jeweiligen Markt.

2,7 Millionen in Kärnten, über 27 Millionen in Österreich

Durch diese Kooperationen konnten in Kärnten letztes Jahr 2.753.971 Euro an Lebensmitteln gerettet werden. Österreichweit waren es mehr als 27 Millionen Euro. “Frische und vor allem noch genießbare Produkte zu entsorgen, ist für uns weder erstrebenswert noch übliche Praxis. Deshalb arbeiten unsere Märkte in Kärnten eng mit den Kooperationspartnern zusammen, um wertvolle Lebensmittel zu erhalten“, erklärt Kurt Aschbacher, BILLA-Vertriebsdirektor in Kärnten.