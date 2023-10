Auf der Loiblpass Straße Villacherin (18) wollte Hasen ausweichen und krachte in anderes Auto Loiblpass Straße - Auf der Loiblpass Straße kam es heute zu einem schweren Unfall. Eine 18-jährige Villacherin wollte einem Hasen ausweichen und kam dabei ins Schleudern. Schlussendlich krachte sie in einen entgegenkommenden Wagen. Zwei Personen mussten ins UKH Klagenfurt gebracht werden. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (92 Wörter) SYMBOLFOTO © pixabay / 12019

Heute Nachmittag, am 26. September gegen 14.05 Uhr, fuhr eine 18-jährige Villacherin gerade auf der Loiblpass Straße in Richtung Kirschentheuer. Da plötzlich ein Hase die Fahrbahn querte, bremste sie ihr Fahrzeug ab, kam aber auf dem regennassen Asphalt ins Schleudern und in weiterer Folge erst auf das rechte Bankett, dann auf die Gegenfahrbahn. Dort fuhr gerade ein 22-jähriger Klagenfurter, mit dem sie daraufhin kollidierte. Der 22-Jährige und sein 28-jähriger Beifahrer wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungsdienst ins UKH Klagenfurt gebracht. Zudem wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt.