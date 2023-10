Voting startet am 30. September "9 Plätze – 9 Schätze": Diese besonderen Orte kämpfen in Kärnten um den Sieg Kärnten - Der Nationalfeiertag ist wieder „9 Plätze – 9 Schätze“-Tag – und das bereits zum neunten Mal. Start der Landesstudio-Votings ist am 30. September. Diese besonderen Orte gehen für Kärnten ins Rennen. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (256 Wörter) © guenther/stock.adobe.com

Die Suche nach dem schönsten Ort des Jahres geht weiter, wenn Armin Assinger gemeinsam mit Barbara Karlich, den Moderatorinnen und Moderatoren der neun ORF-Landesstudios und zahlreichen Prominenten aus den Bundesländern Österreichs schönsten verborgenen Platz kürt. Gefunden wurde dieser bisher mit dem Grünen See im steirischen Tragöß (2014), dem Formarinsee und der Roten Wand in Vorarlberg (2015), dem Tiroler Kaisertal (2016), dem Vorarlberger Körbersee (2017), dem Schiederweiher in Oberösterreich (2018), dem Lünersee in Vorarlberg (2019), der Strutz-Mühle in der Steiermark (2020) und zuletzt dem Wiegensee in Vorarlberg. Unzählige weitere heimische Schätze warten noch auf ihre Entdeckung – daher werden am Mittwoch, dem 26. Oktober 2022, um 20.15 Uhr in ORF 2 in der gleichnamigen ORF-TV-Show ein weiteres Mal „9 Plätze – 9 Schätze“ vorgestellt.

Diese „Schätze“ gehen 2022 für die Bundesländer ins Rennen: KÄRNTEN

Wangenitzsee

Stollenwelt von Bad Bleiberg

Trögerner Klamm STEIERMARK

Friedenskircherl am Stoderzinken

Roseggers Geburtshaus in Alpl

Günster Wasserfall BURGENLAND

Zicksee

Donatuskapelle im Blaufränkischland

Friedensburg Schlaining NIEDERÖSTERREICH

Tausendeimerberg

Johannesbachklamm

Dirndlwege im Pielachtal OBERÖSTERREICH

Botanischer Garten

Burg Altpernstein

Europakreuz am Feuerkogel SALZBURG

Liechtensteinklamm

Egelsee in Abtenau

Weitwörther Au TIROL

Fernsteinsee

Grawa-Wasserfall

Klobensteinschlucht VORARLBERG

Bregenzer Oberstadt

Schwarzwasserbach

Üble Schlucht WIEN

Schloss Belvedere

Wurstelprater

Kaasgrabenkirche

Bundesländer-Voting startet am 30. September

Die insgesamt 27 Auswahlplätze werden vom 28. bis 30. September in „Bundesland heute“, in den Regionalradios und auf bundesland.ORF.at vorgestellt. Vom 30. September bis zum 4. Oktober kann dann telefonisch oder per SMS mitbestimmt werden, mit welchem Platz das jeweilige Bundesland in „9 Plätze – 9 Schätze“ vertreten ist. Am 6. Oktober werden die jeweiligen Landessieger trimedial vorgestellt. Nähere Informationen und die in diesem Jahr neuen Telefonnummern, unter denen gevotet werden kann, geben eine Übersichtsseite unter tv.ORF.at/9plaetze, die Teletextseite 319 (beide ab 28. September) sowie die Oktober-Ausgabe der ORF nachlese, in der auch fünf Ausgaben des diesjährigen „9 Plätze – 9 Schätze“-Buchs „Entdecken wir Österreichs unendliche Vielfalt“ verlost werden. Auf extra.ORF.at werden drei weitere Exemplare verlost. In den sozialen Medien kann unter #9Plätze9Schätze mitdiskutiert werden.