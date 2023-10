Super!

Gute Nachrichten von Fifty Fifty Burger: "Bleiben weiter­hin für unsere Kunden da"

Villach - Mit einer guten Nachricht wendete sich am Dienstag, dem 27. September 2022, der Unternehmer Hans-Jörg Blatterer an uns: "Die Insolvenz der Fifty Fifty Burger Bar in Villach konnte doch noch abgewendet werden." Der Gastronom will sich nun bei seinen Kundinnen und Kunden bedanken, die ihm immer treu geblieben sind.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (182 Wörter) #GOODNews

Hansjörg Blatterer von Fifty Fifty Burger mit einer seiner leckeren Kreationen © 5min.at