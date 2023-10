In Reichenfels Zwei weitere Diebstähle: Tennis­club-Diebe sind Serien­einbrecher Bad St. Leonhard / Reichenfels - Jene Täter, die heute Nacht in ein Bad St. Leonharder Vereinshaus eines Tennisclubs eingebrochen sind, sollen laut Polizei auch zwei weitere Diebstähle und Einbrüche in der Gemeinde Reichenfels begangen haben. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (77 Wörter) SYMBOLFOTO © pexels.com Artikel zum Thema Geld gestohlen: Diebe brachen in Tennis­club ein

Heute in der Nacht sind bisher noch unbekannte Täter in das Vereinshaus eines Bad St. Leonharder Tennisclubs eingebrochen. Dort wurde Bargeld gestohlen. Wir haben berichtet. Nun gibt die Polizei bekannt, dass vermutlich die selben Täter noch zwei weitere Einbruchsdiebstähle in Vereinshäuser und Kantinengebäude in der Gemeinde Reichenfels verübt haben. Auch dort wurde Bargeld in unbekannter Höhe gestohlen. Die Höhe des Gesamtschadens der drei Taten ist derzeit noch nicht bekannt.