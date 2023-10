Keine Ware von der Stange Deine Persönlichkeit, Dein Stil, Dein Druck: Hier ist jedes Produkt ein Einzelstück Treffen/Ossiacher See - Alles andere als 0815 sind die Produkte, die eine Unternehmerin aus Treffen in ihrem Atelier persönlich anfertigt. Von Textildrucke über personalisierte Werbeartikel versorgt Jasmin Katholnig ihre Kunden mit unverwechselbaren Einzelstücken. von Bettina-Chiara Wagner 2 Minuten Lesezeit (250 Wörter) Werbung Mit coolen, individuellen Textildrucken sorgt Jasmin Katholnig für einzigartige Geschenke. © Katholnig Treffen

Maßanfertigung made in Kärnten

Stangenware Fehlanzeige. Soviel ist klar, wenn man das Atelier von Jasmin Katholnig in Treffen betritt. Die Kärntnerin fertigte seit 2008 Hochzeitskleider, Damen- und Herrenmode und sorgte in der dazugehörigen Änderungsschneiderei zudem für die perfekte Passform. Seit den tragischen Unwettern in Treffen im heurigen Jahr, wurde Jasmin Katholnig aber alles genommen. Nach einer Zwangspause und einem harten Wiederaufbau ist die Unternehmerin aus Herzblut aber wieder zurück und eröffnet einen Teil ihrer Firma. Ab einem Stück läuft bei Jasmin Katholnig bereits die Produktion für Textildruck und personalisierte Artikel. Die Abwicklung ist stets flexibel, unkompliziert und individuell. “Meine Philosophie ist es, keine 0815-Ware zu verkaufen. Hier hat jedes Teil seinen eigenen Charme, denn jedes Produkt das über meinen Tisch wandert, ist ein Einzelstück.”, erzählt uns Jasmin.

Ein personalisierter Polsterdruck... © Katholnig Treffen Oder auch in ein individuell gestalteter Bierkrug. Die Ideen sind endlos. © Katholnig Treffen Hier kann man seiner Fantasie freien Lauf lassen. Jasmin Katholnig realisiert alles, was sich ihre Kunden in gedruckter Form wünschen. © Katholnig Treffen Somit eigenen sich die Produkte perfekt zum Verschenken! © Katholnig Treffen

Das perfekte Geschenk für jeden Anlass

Mit ihrem individuellen Textildruck samt Inhouse-Grafikerstellung verschönert sie somit Taschen, Turnbeutel, T-Shirts, Tassen und Co. Für jene, die also noch auf der Suche nach einem individuellen Geschenk sind und ein heimisches Unternehmen unterstützen möchten, ist bei Katholnig Treffen, so nennt sich das Unternehmen, an der richtigen Adresse. Jasmin Katholnig bedient in ihrer Firma sowohl Privat- als auch Geschäftskunden und bietet mit ihrer Druckerei den perfekten Ort zur Verwirklichung individueller Vorstellungen. Für die Entfaltung deines ganz persönlichen Stils hat Jasmin Katholnig die passenden Ideen und Druckmöglichkeiten, um zusammen mit dir dein Design zu entwerfen und zu realisieren.