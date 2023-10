Gewinnspiel: Starte mit Sportsfreunde Stiller und Turbobier in den Konzertsommer Moosburg - Seid ihr bereit für SchlosswieseRockOn2023? Am 8. Juli 2023 kommen Sportfreunde Stille als Headliner auf die Schlosswiese Moosburg und machen das Tagesfestival gemeinsam mit vielen weiteren Acts zu einem unvergesslichen Konzert-Highlight. Jetzt hast du die Chance auf Gratis-Tickets! von Bettina-Chiara Wagner 3 Minuten Lesezeit (454 Wörter) Werbung Die Sportfreunde Stiller sind Headliner des neuen Konzertformats in Moosburg. © Ingo Pertramer

Die Schlosswiese in Moosburg ist das Konzertmekka des Südens, seit 2017 geben hier die Stars den Ton an & auch 2023 geht es prominent weiter. Neben dem bereits präsentierten „OneRepublic“ Konzert am 07.Juli hat der Veranstalter SEMTAINMENT ein neues Konzertformat für Kärnten am Start & sorgt mit einem guten Mix von Rock & Pop Acts für eine fulminante Festivalstimmung im Sommer 2023. Freut euch auf die erste Auflage von „SchlosswieseRockOn2023“ am Samstag, 8. Juli 2023 mit „Sportfreunde Stiller“, „Turbobier“, „The Subways“, „Bibiza“ & „Rian“!

© SEMTAINMENT

Jetzt Tickets gewinnen!

Du musst beim SchlosswieseRockOn2023 unbedingt dabei sein? Dann hast du jetzt die Möglichkeit zwei Konzerttickets zu gewinnen. Gemeinsam mit SEMTAINMENT haben wir die Ehre einen glücklichen Gewinner zu küren.

Mitmachen ist einfach:

Like dieses Gewinnspiel auf Facebook und verrate uns in den Kommentaren, wer mit dir dieses coole Konzerterlebnis genießen darf. Viel Glück!

Tickets gibt es via www.semtainment.at & in allen bekannten Ö-Ticket Vorverkaufsstellen des Landes!

Teilnahmebedingungen

Unter allen Kommentaren und Likes auf Facebook bis 23. Dezember 2022, 14 Uhr ermitteln wir den/die Gewinner/in. Verlost werden die oben angegebenen Preise. Die Ziehung erfolgt unter Ausschluss der Öffentlichkeit, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Teilnahme ist kostenlos. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit Wohnsitz Österreich, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Mitarbeiter der Firma Fivemedia GmbH und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht in bar abgelöst werden, muss vom Gewinner selbst wahrgenommen werden können und kann auch nicht auf andere Personen übertragen werden. Für die Richtigkeit der angegebenen Daten ist der Teilnehmer verantwortlich. Eine Teilnahme über Gewinnspielvereine oder automatisierte Dienste ist nicht gestattet. Manipulationen von Gewinnspielen (auch der bloße Versuch) wird zur Anzeige gebracht. Die Gewinner werden von der Fivemedia GmbH auf dem Post-Weg, per E-Mail oder telefonisch verständigt. Die durch den Teilnehmer bereitgestellten Daten werden für den Zeitraum der Durchführung des Gewinnspiels mittels einer Datenbank verarbeitet. Über das Gewinnspiel wird kein Schriftverkehr geführt. Der Teilnehmer erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass er für die von ihm im Zuge von Gewinnspielen hochgeladenen Daten die vollen Nutzungsrechte besitzt und dass an diesen Daten (z. B. Fotos) keine Rechte von Dritten bestehen. Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass er diese Daten der Firma Fivemedia GmbH zur weiteren, uneingeschränkten zeitlichen, örtlichen und medialen Verwendung (Website, Soziale Medien, Druckwerke, Multimedia, u.a.) zur Verfügung stellt – dies beinhaltet auch die Verwertung zu Werbezwecken. Aus allen diesen Einsätzen ergibt sich für den Teilnehmer kein Vergütungsanspruch. Weiters erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich damit einverstanden, dass im Zusammenhang mit der Veröffentlichung in Medien der Name des Teilnehmers genannt werden darf. Die jeweiligen Gewinner/Gewinnerinnen geben ihr Einverständnis, dass sie ohne jedweden Vergütungsanspruch in Form einer Gewinnspielauflösung inklusive Foto auf der 5 Minuten Facebook Page präsentiert werden.