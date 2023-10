Einbruchsdiebstahl In Jagdhütte eingebrochen: Waffen und Munition gestohlen St. Veit - In der Zeit von 14. bis 16. Dezember 2022 brachen bisher unbekannte Täter in eine Jagdhütte im Bezirk St. Veit ein. Aus einem Kasten wurde eine Schreckschusspistole sowie jagdliche Lockinstrumente gestohlen. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (83 Wörter) © pixabay

Weiters stiegen die unbekannten Täter über eine vorgefundene Leiter auf den dort befindlichen Balkon und schlugen, vermutlich mit einem Zapin, die Balkontüre ein und gelangten so in das Obergeschoss der Hütte. Dort stahlen sie aus einem Tresor eine Büchsflinte und Jagdmunition, sowie ein Fernglas und ein Nachtsichtgerät. Durch den Diebstahl und die Beschädigung an der Jagdhütte entstand einem 66-jährigen Mann aus dem Bezirk St. Veit ein Schaden in der Höhe von mehreren tausend Euro.