Samstagfrühh Taxi­fahrerin von Fahr­gast ge­schlagen: Täter auf der Flucht Gersdorf an der Feistritz - Samstagfrüh, 17. Dezember 2022, schlug ein unbekannter Fahrgast einer 48-jährigen Taxilenkerin mit der Faust gegen den Kopf. Er und drei weitere Fahrgäste flüchteten im Anschluss. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (204 Wörter) SYMBOLFOTO © Pixabay

Gegen 4.15 Uhr stiegen vier unbekannte Männer vermutlich im Alter zwischen 16 und 20 Jahren bei einer Diskothek in Weiz in das Taxi der 48-Jährigen aus dem Bezirk Weiz. Die Lenkerin sollte die vier jungen Männer zu einem Waldstück hinter dem Freibad in Gersdorf an der Feistritz bringen.

Taxifahrerin wurde angegriffen

Die Fahrgäste dürften sich laut Angaben bereits während der Fahrt auffällig verhalten und damit geprahlt haben, später noch Drogen konsumieren zu wollen. Das Verhalten der Unbekannten veranlasste die 48-Jährige schließlich dazu, ihr Fahrzeug vor dem Freibad in Gersdorf an der Feistritz anzuhalten und die Männer nicht zu dem Waldstück zu bringen. Sie wollte die Unbekannten dort aussteigen lassen und den angefallenen Fahrpreis einheben. Einer der Männer schlug der Frau daraufhin von hinten mit der Faust gegen den Kopf, weswegen sie für kurze Zeit benommen war. Die Unbekannten flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Täter noch immer flüchtig

Die Taxilenkerin begab sich aus Angst mit ihrem Fahrzeug zurück nach Pischelsdorf und setzte erst dort einen Notruf ab. Die Täter konnten beim Eintreffen der Polizei am Tatort nicht mehr angetroffen werden und sind nach wie vor flüchtig.