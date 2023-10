Verkehrsunfall Unfall auf der Autobahn: Schweizer kam plötzlich von der Fahrbahn ab A10 Tauernautobahn - Gestern Abend, gegen 18.25 Uhr, lenkte ein 65-jähriger Schweizer Staatsbürger sein Auto auf der A 10 Tauernautobahn von Villach kommend in Richtung Salzburg. Als er plötzlich von der Fahrbahn abkam, kam es zum Unfall. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (58 Wörter) SYMBOLFOTO © FF Arnoldstein

In der Gemeinde Krems in Kärnten, Bezirk Spittal kam der 65-jährige Schweizer aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, touchierte mit der rechten Fahrzeugseite die Leitschiene und kam schließlich auf dem Pannenstreifen zum Stillstand. Seine am Beifahrersitz befindliche 64-jährige Ehefrau wurde bei dem Verkehrsunfall unbestimmten Grades verletzt und vom Rettungsdienst ins KH Spittal eingeliefert.