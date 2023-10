Es ist stürmisch Wind weht mit bis zu 75 km/h: Schöckl Seilbahn stellt Betrieb ein Schöckl - Momentan ist es äußerst stürmisch am Schöckl: Windspitzen bis zu 75 km/h sorgen dafür, dass die Seilbahn vorübergehend geschlossen ist. Update: Die Seilbahn fährt wieder. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (73 Wörter) © Elisa Auer

Am Schöckl weht aktuell der Sturm. Rund – 7 Grad und Windspitzen bis zu 75 km/h wurden am Grazer Hausberg gemessen. Aus diesem Grund stellt die Schöckl Seilbahn vorübergehend den Betrieb ein, wie in einem Posting heute Morgen verkündet wurde. Update: Der Wind hat nachgelassen und die Schöckl Seilbahn startet wieder ihren Betrieb.